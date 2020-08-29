Deprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritası

Türkiye'de yaşanan son depremlerle korku duyan vatandaşlar Deprem mi oldu son dakika? başlığıyla internetten çokça bilgi almaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki İstanbul depreminin, Marmara’da beklenen olası şiddetli bir depremin habercisi olup olmadığı çok konuşulmuştu.

Bohnhoff’a göre bu depremin tetikleyici bir etkisi olmadı. Alman sismolog, "Bu deprem tümüyle sıkışmış olan fay segmentinin tam sınırında meydana geldi. Şu ana kadarki çalışmalarımızdan bildiğimiz kadarıyla bu deprem sismik tehlikeyi artırmadı. Ancak diğer taraftan buradaki enerjiyi de düşürmedi. Bu sebeple halihazırda İstanbul çevresinde 7 ile 7.4 şiddeti arasında bir depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor" diyor.

YAPI STOKLARINA DİKKAT

En son Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1600’den fazla insanın yaralandığı 6.8 şiddetindeki depremin ardından yayınladığı raporunda TMMOB, yaşanan olumsuz tabloyu "çoğunlukla zayıf zemin özelliklerine sahip alanlar üzerinde yerleşme, düşük nitelikli malzeme, işçilik hataları ve denetimsizlik" olarak gerekçelendirmişti.

Teymurtaş, "Elazığ’daki hasarın çoğu da fay zonları üzerindeki yapı stoklarındaydı. Yine Van’da bir deprem oldu 10 kişinin öldüğü. Depremin şiddetinin 5.9 olmasına rağmen 10 kişi hayatını kaybetti. Yaptığımız incelemelerde 7 kişinin öldüğü köyün tam da fay hattının üzerine kurulduğunu gördük. Bu sebeple önlem almak ve riski azaltmak gerekli. Bu sebeple de fay yasasına ihtiyacımız var" uyarısında bulunuyor.

'ÖNCEDEN TAHMİN SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Marmara bölgesindeki bir depremi öncü depremler üzerinden tahmin edip uyarıda bulunmanın çok zor olduğunu dile getiren Bohnhoff, "Çünkü fay şehre çok yakın. Büyük depremlerden önce gelebilecek küçük depremleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda çabalar var. Bunlar büyük bir depremin geleceğine dair bir sinyal olarak kullanılabilir. Ama bunu gelişmiş bir önceden tahmin sistemi olarak yürürlüğe sokmak için şu anda çok erken" diyor.

Türkiye'deki yetkililerle birlikte depremi önceden tahmin edip uyarı verebilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bohnhoff, "Bu konuda Türkiye’deki yetkililer, bizler ve partnerlerimiz çalışıyoruz. İyimser bir bakış açısıyla bu tür bir sistem - ki burada operasyonel deprem tahmin sisteminden bahsediyoruz - önümüzdeki yıllarda test edilip yürürlüğe sokulabilir. Ancak bu çok karmaşık bir görev ve dünyada bunun örneklerine bakarsak yürürlükte olan çok az böyle sistem var" diye belirtiyor.

Türkiye’de sadece bu yıl 5.0 şiddetinden büyük 10’un üzerinde deprem oldu ve 50’den fazla insan hayatını kaybetti.