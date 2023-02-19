Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!

Hatayspor'dan yapılan açıklamada Mehdi Boudjemaa’nın Ferencvrosi’ye, Samuel Adekugbe’nin Galatasaray’a, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın Antalyaspor’a, Saba Lobjanidze’nin Fatih Karagümrük’e ve Abdullah Yiğiter’in de Çaykur Rizespor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transferlerinin gerçekleştiği belirtildi.

Hatayspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mehdi Boudjemaa’nın sezon sonuna kadar Ferencvárosi TC takımına geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Samuel Adekugbe’nin sezon sonuna kadar Galatasaray’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

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Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sezon sonuna kadar Antalyaspor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Saba Lobjanidze’nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Abdullah Yiğiter’in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."