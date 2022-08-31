Deprem olduğu esnada kahve yapmaya devam etti! İzmir'deki kafe çalışanının umursamazlığı ortaya ilginç görüntüler çıkardı!

Ege'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme İzmir'de yakalanan bir kafe çalışanı, o anlarda kahve yapmaya devam etti. Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada viral oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İzmir saat 12.56'de hissedilir şekilde sallanırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. İkinci kez 5,1 ile sarsılan Ege bölgesindeki deprem sosyal medyanın gündemine otururken, bir kafe çalışanının o anlardaki umursamazlığı izleyenleri hayrete düşürdü. Özellikle Twitter'da viral olan o video, çok sayıda etkileşim aldı, almaya devam ediyor.

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DEPREM ESNASINDA KAHVE

Deprem sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyanın dikkatini çekti. İzmir'de bir kafe çalışanının, o anlarda kahve yapmaya devam etmesi izleyenleri hayrete düşürdü. Genç çalışanın başlarda deprem olduğunu hissetmemesi, ardından "Deprem oluyor" diyerek tekrar kahve yapmaya devam etmesi "Benim hayatı umursama seviyem" şeklinde esprileri de beraberinde getirdi.

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