Deprem Öncesi Belirtiler! Deprem Öncesi Neler Yaşanır! Bu Belirtiler Olursa Dikkat Edin!

Deprem öncesi neler olur. Deprem olmadan önce gökyüzünde ve yerde ne gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu durumda neler yapılmalı. Depremi önceden tespit etmek mümkün mü? Tüm bu merak edilen soruların cevaplarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

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Deprem Öncesi Belirtiler! Deprem Öncesi Neler Yaşanır! Bu Belirtiler Olursa Dikkat Edin!

Deprem dünya üzerinde yaşanan doğal afetlerden biridir. Bazı durumlarda kötü sonuçlar veren bu doğal afetin deprem öncesi belirtiler olup olmadığı ve bu belirtilerin neler olduğu da oldukça merak edilir. Bilimsel çevrelere göre tahmin, belirli bir zamanda, belirli bir alanda ve belirli büyüklük sınırları içinde bir depremin tahmin edilmesidir.

Başka bir deyişle, uzun bir sessizlik döneminden sonra birkaç ön sarsıntı veya anormallik tespiti, yıkıcı bir depremin yakın olduğuna dair bir uyarıdır. Deprem habercileri, fay mekanizmasına, gerilme modellerine, fayların geometrik özelliklerine, bitişik bölgelerdeki göreli harekete, odak derinliğine ve kuvvetine bağlı olarak çalışmalar sürdürür.

Büyük kayıplara neden olan birçok depremden önce bazı hayvanlar doğadaki değişiklikleri ve hayvanların havasındaki iyonların karışımını, elektromanyetik alandaki değişiklikleri veya yerdeki çatlaklardan çıkan gazların kokusunu hissetme özelliğine sahiptir. Hayvanlar, bir depremden önce bu belirtilere insanlardan daha duyarlıdır. Kısaca deprem öncesi belirtiler bulunur. Bu belirtilere göre çeşitli yıkımlar önlenebilir.

Hayvanlar Türlerine Göre Depremi Öncesi Hangi Belirtilere Dair İpuçları Verir?

Hayvanlar insanlara göre deprem yaşanmadan belirtiler verme konusunda oldukça duyarlılardır. Türlerine göre farklı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler şu şekildedir;

  • Böcekler (1 saat - 3 gün önce) Deprem yaklaştığında yuvadan karınca çıkar.
  • Tavşanlar ve fareler sürekli olarak direklere tırmanmaya çalışırlar ve aşağı inmeyi reddederler.
  • Domuz hızla tepelere tırmanır ve çılgınca yeri kazar.
  • Kedi içeriden kaçar ve sepetlere veya kutulara saklanır ve tüyleri diken diken olur.
  • Köpekler korkularını sürekli havlayarak ifade ederler.
  • Eşek, inek ve at, ahırlarından salınmaya ve dışarı çıkmaya çalışır.
  • Göl veya denizin dibi ısındığında ve yılan balıkları kaybolduğunda balıklar yüzeyin hemen altında yüzmeye başlar.
  • Ördek, kaz ve kuğu göle girmek istemezlerse gölde bulunanların ölebileceği tespit edilir.
  • Yengeç sahilde sürekli oynama martı ise bir daire içinde uçar.

Bu gibi belirtiler deprem olmadan hemen önden hayvanların göstermiş olduğu eylemlerdir.

Deprem Öncesi Denizlerde ve Göllerde Ne Gibi Belirtiler Çıkar?

Deprem yaşanmadan hemen önden denizde de farklı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler şu şekildedir;

  • Göllerde ve denizlerde hava kabarcıkları oluşur.
  • Deniz tabanının ısınması nedeniyle deniz sıcaklığı artıyor.
  • Yeraltı suyu Su akışı 1 litreden 4 litreye çıkarıldı.
  • Su basıncı 1'den 1,5 bara çıkıyor.
  • Su sıcaklığı normalin 1-2 derece üzerine çıkıyor.
  • Akarsu sularında kırpılma, kuruma veya yayılma gözlenebilir.
  • Su çürük yumurta veya kükürt kokuyor.
  • Suyun tadı normalden daha acı veya daha tatlı.
  • Yeni kaynaklar 1-2 hafta önce yapıldığından mevcut kaynaklar kuruyor.
  • Suda artan karbondioksit, metan ve radon konsantrasyonu değişikliğe uğruyor.
  • Su dönüşümlerinin kimyası üzerin İletkenliği artırır, radon, cıva, helyum, karbondioksit üzerinde çeşitli değişiklikler saptanıyor.

Bu gibi belirtiler ise deprem öncesi belirtiler üzerinde deniz, göl akarsu gibi yerlerde değişiklik gösteren belirtilerdir.

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