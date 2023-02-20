Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Türkiye genelinde okullar tatil edilmişti. Deprem bölgesindeki 10 ilde okul tatili uzatıldı. 71 ilde işse okullar Pazartesi günü itibariyle ders başı yaptı.

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Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. Eğitim-öğretime verilen aranın ardından Nevşehir'de öğrenciler okula tekrar gelmenin heyecanını yaşadı.

DEPREM NEDENİYLE TATİL EDİLMİŞTİ

10 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!

PSİKOPLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Plan ile başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı. Yürütülecek çalışmalarda kullanılacak dokümanlar, "orgm.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!

PSİKOLOJİK İLK YARDIM PROGRAMI

Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, depremin etkilediği 10 ilde MEB tarafından görevlendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri tarafından, Psikolojik İlk Yardım Programı (PİY), öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar, 1 Mart 2023'e kadar devam edecek.

Ayrıca deprem bölgesi illerinden nakledilerek diğer illere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere yönelik, okulların kapalı bulunduğu süre içerisinde il ve ilçe psikososyal destek ekiplerince başlatılan PİY çalışmaları sürüyor.

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