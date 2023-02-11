Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından bölgenin demografik yapısı da iyice değişmeye başladı. Bölgede 3 metrelik kayma meydana gelirken Kahramanmaraş'ta Kuş Kayası denilen dağ duman püskürtmeye başladı. Bölge halkı korku içinde yetkililerden açıklama bekliyor.

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Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem sonrası bölgenin yapısı büyük oranda etkilendi. Kahramnamaraş'ta köyde yaşayan vatandaşların "Kuş Kayası" olarak isimlendirdiği dağ, deprm sonrası yanardağ gibi yanmaya başladı. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişelendiğini belirtti.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR ŞEYLER OLUYOR BURADA"

Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyünde olayın yaşandığını anlatarak, “Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
"YANARDAĞ OLUŞTURMUŞTUR"

Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklamada, "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." diye belirtti.

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