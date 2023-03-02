Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 218’e çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi.

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Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 218’e çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi.

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DEVAM EDEN SORUŞTURMALARDA TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi.

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