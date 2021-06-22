Deprem tedirginliği devam ediyor! Akdeniz'de üst üste korkutan depremler

Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan ve AFAD tarafından 3,9 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem panik yaratmıştı. Marmara genelinde hissedilen ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan depremin ardından yer kabuğundaki hareketlilik farklı bölgelerde devam etti. Son olarak sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 3,7'lik deprem vatandaşları tedirgin etti.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Akdeniz'de saat 06:02 sıralarında deprem meydana geldi. Korkutan deprem 3,7 büyüklüğünde yaşandı. Bu sarsıntıdan yaklaşık iki saat sonrada saat 07:28 sıralarında 3,5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 22 HAZİRAN 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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