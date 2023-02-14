Deprem üzerinden siyaset yapanları eleştirdi! O vatandaşın sözleri milyonlarca kez izlendi: "Şuan oy zamanı değil, birlik beraberlik zamanı"

Deprem felaketi üzerinden siyaset yapanları eleştirenleri Ömer Aktepe isimli vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu. Aktepe, "Tek istediğimiz şey, beraber birlikte bizimle olun. Siz üzerinize düşün, yapın. Biz görelim, kime oy vereceğimize o zaman karar veririz, şuan oy zamanı değil. Şuan onun zamanı değil, şuan birlik beraberlik zamanı" sözleriyle takdir topladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ömer Aktepe isimli vatandaş, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla deprem felaketi üzerinden siyaset yapanları eleştirdi. Yayınladığı video 1 milyon izlenmeyi aşan Aktepe bugünlerde birlik ve beraberlik olunması gerektiğini ifade ederken sözleri birçok vatandaş tarafından takdir edildi, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Deprem üzerinden siyaset yapanları eleştirdi! O vatandaşın sözleri milyonlarca kez izlendi: Şuan oy zamanı değil, birlik beraberlik zamanı

"MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI BİR YUNAN ASKERİ, GÖNÜLLÜSÜ KADAR OLAMADI"

Aktepe şunları söyledi:

"Sağdan soldan çıkıyor, bir oy, çıkar, menfaat için, bu ölen insanların kanı üzerinden siyaset, algı yapılıyor. Konuşma yapılıyor. Vakit bunun vakti değil. Annesinden temiz süt emmiş, ecdadından temiz bir kan taşıyan Türk vatandaşı, bir Yunan kadar olamadın. Sütü, kanı bozuklara sözüm. Yunan kadar olamadın. Hiçbiri zoruma gitti, bizim içimizdeki Allah'sızların, Müslüman düşmanları bir Yunan askeri, gönüllüsü kadar olamadı. Bir Yunan'ın Türk evladını kucaklayıp, canı pahasına onu sımsıkı kendi evladı gibi, sardığını gördüm.

"ŞUAN BİRLİK BERABERLİK ZAMANI"

İçim parçalanıyor. O kadar enkazın altına girdim, tanıdık, tanımadık insanların yardımına koştum. Hiçbir şey umurumda değil. Rabbim çocuklarımı bana bağışladı, evimiz gitti, mallarımız gitti. Hiç önemli değil, biz biliriz ki, ölüm bir kavuşmadır. Siz bilin ki, ölüm sizin için yok oluştur. Biz korkmuyoruz, tek istediğimiz şey, beraber birlikte bizimle olun. Siz üzerinize düşün, yapın. Biz görelim, kime oy vereceğimize o zaman karar veririz, şuan oy zamanı değil. Bu an ben yaptım zamanı değil. Hiç kimse ben yaptım demiyor. Şuan onun zamanı değil, şuan birlik beraberlik zamanı.

Üstün başın batana kadar molozun altına, insanların yardımına, yağmur altında aç susuz insanlara bir parça verme zamanıdır. Gün bugündür, başka gün yok. Bugün yanımızda olmayan, bilsin ki bundan sonra hiçbir gün yanımızda değil. Yazıklar olsun. Size söylüyorum. Bugün siyaset yapan herkes, sizin kanınız enkaz altındaki çocuğa annesine sorup, 'O çocuğu çıkarırım, ama bana oy verirsen diyecek' karakterdesiniz. Biz biliyoruz bunu. Algıya gerek yok, biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Yapacak bir şey yok, şuanda elimiz kolumuz bağlı. Bekleyin, biz kime oy vereceğimizi biliyoruz.

Deprem üzerinden siyaset yapanları eleştirdi! O vatandaşın sözleri milyonlarca kez izlendi: Şuan oy zamanı değil, birlik beraberlik zamanı

"EKONOMİ KÖTÜ, DOLAR YÜKSEK. YAŞAMIYORUZ DEDİNİZ. GELİN YAŞAYIN. ŞİMDİ BUYURUN YAŞAYIN"

Bekleyin, sabredin Müslümanlar. Aklınızı başınıza alın, şaşmayın, yanılmayın. Ne geldiyse başımıza bunun için geldi. Fazla rahatlıktan, bolluktan, hastalıktan geldi. Fazla seçenekten geldi. İki seçeneğimiz olsaydı, eminim bunlar olmazdı. Binlerce seçeneğimiz var. Araba için, yeme, içme, gıda, alışveriş için binlerce seçenek sundu Allah bize. Ekonomi kötü, Dolar yüksek. Yaşamıyoruz dediniz. Gelin yaşayın. Şimdi buyurun yaşayın. Devlet kim? Devlet yetişmedi, diyorsunuz. Allah'ın karşısında devletler kim. Neyin peşindesiniz? İnsanlar mağdur, vakit birlik vaktidir. Yanımızdaysanız olun, olmuyorsanız, gelmeyin. Bizi, bizim için desteğe gelmeyen hiçbir insan evladı hiç gelmesin. Hiç gelmesin, bu kadar açık ve net. "

Deprem üzerinden siyaset yapanları eleştirdi! O vatandaşın sözleri milyonlarca kez izlendi: Şuan oy zamanı değil, birlik beraberlik zamanı

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