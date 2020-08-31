Deprem uzman Naci Görür uyardı: Balıkesir ciddi bir tehlikenin içinde

Geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Ege bölgesi, Balıkesir'de meydana gelen depremle sallanmış, Kandilli Rasathanesi, Kabakdere merkezli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurmuştu. 10 dakika sonra yine aynı yerde 3.3 büyüklüğünde bir depremin daha yaşanması bölge halkını korkutmuştu. Sabah 06.36'da meydana gelen depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

"EN FAZLA 7 BÜYÜKLÜKTE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Görür paylaşımlarında, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok fazla soru geldiği için durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Arkadaşlar, dün Balıkesir Kalaycılar merkezli bir deprem oldu. Çok soru geldiği için görüş yazacağım. Balıkesir’in hemen kuzeyinde Ovacık (OV) nerede ise içinden geçen Gökçeyazı (GY) ve doğusunda Kepsut (KS) fayları vardır. Bunlar sağ yönlü ve doğrultu atımlıdır. En fazla 7 büyüklükte deprem üretebilirler. Bu büyüklükte deprem üretme periyotları 1000 yıldır. Sözbilir vd. çalışmalarına göre OV’da olan son depremden bu yana 719 sene, KS’deki son depremden bu yana 118 sene ve GY üzerinde olan depremlerden buyana da 2000 geçmiştir. Bu durumda GY Balıkesir için ciddi bir tehlikedir. Gerçi Ms 160-1898 arasında Balıkesir’ de hissedilen çok deprem var ama bunlar muhtemelen ya kuzeydeki Güney KAF veya güneydeki graben zonlarına aittirler. Ya da Balıkesir fayları üzerinde olabilecek maksimum depremlerden daha küçük depremlerdir." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar, dün Balıkesir Kalaycılar merkezli bir deprem oldu. Çok soru geldiği için görüş yazacağım. Balıkesir’in hemen kuzeyinde Ovacık (OV) nerede ise içinden geçen Gökçeyazı (GY) ve doğusunda Kepsut (KS) fayları vardır (Şekil). Bunlar sağ yönlü ve doğrultu atımlıdır. En fazla — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 30, 2020

7 büyüklükte deprem üretebilirler. Bu büyüklükte deprem üretme periyotları 1000 yıldır. Sözbilir vd. çalışmalarına göre OV’da olan son depremden bu yana 719 sene, KS’deki son depremden bu yana 118 sene ve GY üzerinde olan depremlerden buyana da 2000 geçmiştir. Bu durumda GY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 30, 2020