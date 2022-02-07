Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den, Yalova depremi ardından paniğe sürükleyen açıklama! Bu deprem büyük Marmara depreminin habercisi mi?

Geçtiğimiz gün Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Naci Görür, ciddi açıklamalarda bulundu. Herkesin aklındaki "Bu deprem büyük Marmara depreminin habercisi mi?" sorularını da dolaylı yoldan yanıtlayan Görür, "Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE STRES BİRİKTİRİYOR"

Yalova'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin, Gemlik Fayı'na bağlı olduğunu söyleyen Naci Görür, bu fay hattının güney kolu parçası olduğunu belirtirken, Marmara Depremini kuzey kolda beklediğini söyledi. Görür açıklamasında, "Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor." ifadelerine yer verdi.