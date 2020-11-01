Depremde yan yatan apartman vinç yardımıyla ayakta tutuluyor

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı apartmanda yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yıkılmaması için 3 vinçle destek verilerek ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Ege Denizi´nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu apartman yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

5 BİN GÖREVLİ İŞ BAŞINDA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 6.9’luk depremin olduğu andan itibaren ölü sayısı 58'e yükselirken 896 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 200 kadarı tedavisi sürmeye devam ediyor. Bunun dışındakiler taburcu edildi.. 17 binada yıkım gerçekleştiğini açıklayan Kurum, 9 binada arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını, arama kurtarma çalışmalarının 8 binada devam ettiğini bildirdi.