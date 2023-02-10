Depremi fırsat bilip fahiş fiyat artışı yaptılar! Ticaret Bakanlığı'ndan 353 firmaya 85 milyon liraya yaklaşan para cezası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini karşılamak için harekete geçti. Ancak bu durumu fırsat bilenler, ürünlerin fiyatlarına fahiş zam yaptı.

DENETİM YAPILDI

Yaşanan duruma yönelik şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucu bakanlıktan açıklama yapıldı. Açıklamada fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalara para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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353 FİRMAYA İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."