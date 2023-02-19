Depremin büyüklüğü görenleri şaşırttı! Deprem bir dağı ortadan ikiye ayırdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin vurduğu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir dağda derin yarıklar oluştu. Oluşan yarıkların ardından vatandaşlar hayrete düştü.

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Depremin büyüklüğü görenleri şaşırttı! Deprem bir dağı ortadan ikiye ayırdı!

Malatya’da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ’da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında Geyik Kayası olarak bilinen dağ ise ortadan ikiye ayrıldı.

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DAĞ ORTADAN İKİYE AYRILDI

Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, “Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda” diye konuştu.

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