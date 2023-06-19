Depremler devam ediyor! Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD 'dan yapılan açıklamaya göre Saat 14:43'te merkez üssü Erzurum Aşkale, olmak üzere 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre merkez üssü erzurum aşkale olan deprem saat 144: 43'te 12.43 km derinlikte meydana geldi.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Deprem sonrası kısa süreliğini yaşanan panik sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadı açıklandı.

Önceki Gün'de önce Malatya Pütürge ilçesinde saat 18:36'da 4.6 ardından Malatya saimbeyli ilçesinde saat 23.59'da 4.0 şiddetinde depremler meydana gelmişti.

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