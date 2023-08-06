Depremler nedeniyle düğünleri ertelenen çift dünya evine girdi, gelinliğini Emine Erdoğan diktirdi

Daha önce evlilik planı yapan ancak Kahramanmaraş merkezli yaşan depremler nedeniyle düğünleri ertelen çift Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kıydığı nikah ile dünya evine girdi. Çiftlerin gelinliğini Emine Erdoğan diktirdi.

YAYINLAMA
Google News
Depremler nedeniyle düğünleri ertelenen çift dünya evine girdi, gelinliğini Emine Erdoğan diktirdi

8Şubat’ta evlenmeyi planlayan ancak 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşayan Tuba ve Bestami çiftinin nikah töreni konteyner kentte gerçekleşti. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Tuba Gazi’nin annesi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kardeş olan Tuba Gazi, babasıyla konteyner kentte yaşamaya başladı.

GELİNLİĞİNİ EMİNE ERDOĞAN DİKTİRDİ

Gençlerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, depremden etkilenen çiftin yaralarını sarmak amacıyla düğün hazırlıklarına destek oldu. Tuba’nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan diktirirken, gelinin çeyizi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan “Elimin Emeği Gözümün Nuru” projesi çerçevesinde AK Parti Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlandı.

Konteyner kentte gerçekleşen nikah törenine damat Bestami Eker gelin arabası ile geldi. Daha sonra çift gelin arabası ile nikah töreninin gerçekleşeceği alana geçti. Nikahı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in kıydığı törene Başkan Keskin’in eşi Çiğdem Keskin, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz cd eşi Gülen Yavuz, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ve Yazar Said Ercan, konteyner kent sakinleri ile yakınları katıldı. Havadan dron ile görüntülenen nikahta gelin Tuba Gazi gözyaşlarına hakim olamadı.

s23.webp

"BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Nikahı kıyan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi konteyner mahallesinde Tuğba kızımızla tanıştık ve o tarihten itibaren kızımızdan rica ettik, Bestami ile olan düğününü biz tertip ettik. Düğününü oluştururken özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi de yakından ilgilendi. Kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün burada konteyner mahallemizde kıymetli depremzede kardeşlerimizin davetli olduğu, ailelerinin bulunduğu bir ortamda nikahlarını gerçekleştirmiş olduk. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Damat Bestami Eker, “Çok mutluyuz. İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve eşi Çiğdem Keskin Hanım ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi Hanım’ın yaptıkları yardımlardan, yakın ilgilerinden dolayı minnettarız” şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Emine Erdoğan’a teşekkür eden gelin Tuba Gazi ise, “Çok mutluyum. Kendisinin ilgisi alakası, güler yüzü, benimle ilgilenmesi, bana bir anne gibi kucak açması en önemlisi benim için. Allah başımızdan eksik etmesin. 8 Şubat’ta benim düğünüm vardı, olmadı. Annemi kaybettim. Her şey üst üste geldi. Ama Allah razı olsun, bin kere razı olsun herkesten. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, buraya gelen herkese. Kendi anne tarafımı, baba tarafımı, hepsini burada görmek beni çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık sonBedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık son

AB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurduAB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı verileri ürkütücü! Kuduz riskli temas sayısı 3 milyonu aştı!Sağlık Bakanlığı verileri ürkütücü! Kuduz riskli temas sayısı 3 milyonu aştı!

Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emeklileri sevindiren açıklama geldi: Zam için ocak ayı beklenmemeliBBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emeklileri sevindiren açıklama geldi: Zam için ocak ayı beklenmemeli

DW, giriştiği Akbelen algı operasyonu deşifre oldu, gerçeklerini böyle çarpıttılarDW, giriştiği Akbelen algı operasyonu deşifre oldu, gerçeklerini böyle çarpıttılar

Ekonominin devleri açıklandı! işte Türkiye'nin en büyük şirketleriEkonominin devleri açıklandı! işte Türkiye'nin en büyük şirketleri

EYT'de maaş almayı bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haberEYT'de maaş almayı bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özışık ailesinin en zor günü, Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı,
Özışık ailesinin en zor günü, Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı,
Hadi Özışık duyurdu! Gazeteci kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Hadi Özışık duyurdu! Gazeteci kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Kuvayi Milliye Karargahı yoğun ilgi görüyor, yerli yabancı turistler ziyaret ediyor
Kuvayi Milliye Karargahı yoğun ilgi görüyor, yerli yabancı turistler ziyaret ediyor
Sakin şehir Arapgir’de dut pekmezi geleneksel yöntemlerle devam ettiriliyor
Sakin şehir Arapgir’de dut pekmezi geleneksel yöntemlerle devam ettiriliyor
Son Haberler
Güldür Güldür'de ayrılık üzerine bir yenisi daha eklendi! İrem kayalıoğlu'dan sonra Giray Altınok'ta ayrıldı
Güldür Güldür'de ayrılık üzerine bir yenisi daha eklendi! İrem kayalıoğlu'dan sonra Giray Altınok'ta ayrıldı
Depremler nedeniyle düğünleri ertelenen çift dünya evine girdi, gelinliğini Emine Erdoğan diktirdi
Depremler nedeniyle düğünleri ertelenen çift dünya evine girdi, gelinliğini Emine Erdoğan diktirdi
Bedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık son
Bedelli askerlikte yeni dönem, Yeni hak verilmeyecek, 31 Aralık son
AB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurdu
AB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurdu
Diyarbakır, çok ses getirecek ‘Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’na hazırlanıyor
Diyarbakır, çok ses getirecek ‘Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’na hazırlanıyor
Evlilik yıldönümlerini nikah kıydıkları hastanede kutladılar
Evlilik yıldönümlerini nikah kıydıkları hastanede kutladılar
Çok Okunanlar
Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"
Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"
EYT'de maaş almayı bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber
EYT'de maaş almayı bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 6 ay geçti! Depremin yıktığı şehirlerin son hali görüntülendi
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 6 ay geçti! Depremin yıktığı şehirlerin son hali görüntülendi
Hukuk birincisinin konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı
Hukuk birincisinin konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı
Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır, Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Düdüklü Tencere Kullanımı
Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır, Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Düdüklü Tencere Kullanımı
Emeklerini sergileyecekler, üreten kadınlar geleneksel sokakta buluşacak
Emeklerini sergileyecekler, üreten kadınlar geleneksel sokakta buluşacak
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!