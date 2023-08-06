Sağlık Bakanlığı verileri ürkütücü! Kuduz riskli temas sayısı 3 milyonu aştı!

Son yıllarda çığrından çıkan ve Türkiye’nin en ciddi meselelerinden biri olan başıboş köpek sorunu, bir yandan saldırılar nedeniyle ölüm ve yaralanmalara neden olurken diğer taraftan kist hidatik, kuduz gibi ölümcül hastalıklara yol açıyor. Sorunun büyüklüğü resmi rakamlarla da açıkça gözler önüne seriliyor.

15 YILDA 3 MİLYONU AŞTI!

Halk sağlığını tehdit eden kuduz hastalığı, son yıllarda artması dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2008-2021 yılları arasındaki kuduz riskli temas sayısı 2 milyon 959 bin 338’i geçti. 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan kuduz temas sayılarının 500 bini bulacağı tahmin edildiğinde bu rakamın 3 milyonu aştığı, hatta 3,5 milyona yaklaştığı değerlendiriliyor.

2008-2021 yılları arasında 22 kişi ise kuduz hastalığından feci şekilde hayatını kaybetti.

TÜRKİYE KUDUZ RİSKİ EN YÜKSEK ÜLKELER LİSTESİNDE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kuduz hastalığı konusunda Türkiye en riskli ülkeler arasında bulunuyor.

Sıfır başıboş köpek politikası uygulayan ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Malezya, Arjantin, Şili, Bolivya, Avustralya, Yeni Zellanda, Papua Yeni Gine ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Polonya, Çekya gibi Avrupa ülkeleri en düşük riskli ülkeler arasında yer alıyor.

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Hiç kuduz riski bulunmayan Yeni Zelanda ve Japonya ise bu konuda en güvenilir ülkeler listesinde başı çekiyor.

Avrupa, başıboşluğu böyle ortadan kaldırdı! Batı'dan 'Sokak Hayvanları Günü' ikiyüzlülüğü!

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BATILI ÜLKELERDEN 'SEYAHAT' UYARISI

Başıboş köpek sorunu, uluslararası arenada Türkiye’nin itibarını zedeliyor. Batılı ülkeler Türkiye’deki başıboş köpekler nedeniyle vatandaşlarına çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Türkiye’yi ‘Kuduz Riski Yüksek Ülkeler’ listesine alan ABD ve İngiltere, ülkemize seyahat eden vatandaşlarını köpek saldırılarına ve köpeğe bağlı hastalıklara karşı sık sık uyarıyor uyarıyor.

İngiltere, resmi devlet sitesindeki “Yurtdışı seyahat tavsiyesi” bölümünde, Türkiye'deki vatandaşlarını başıboş köpeklere karşı şu açıklamayla uyarıyor:

“Çoğu şehirde başıboş köpekler vardır. Yerel yetkililer sayıları kontrol etmek ve yönetmek için harekete geçiyor ancak sürüler parklarda ve çorak arazilerde toplanıyor ve saldırgan olabiliyor. Kendinize iyi bakın, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmaktan kaçının. Eğer ısırılırsanız, Türkiye'de kuduz ve diğer hayvan kaynaklı hastalıklar bulunduğundan tıbbi yardım alın.”

Avrupa ülkeleri, kendi sokaklarında başıboş köpeklere izin vermezken Türkiye'deki başıboş köpekleri çeşitli STK'lar aracılığıyla fonlamaya devam ediyor.

Avrupa ülkeleri, kendi sokaklarında başıboş köpeklere izin vermezken Türkiye'deki başıboş köpekleri çeşitli STK'lar aracılığıyla fonlamaya devam ediyor.

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