İsrail'de dev protesto, halk ülke genelinde yine sokaklara indi

İsrail'de protestolar bir türlü bitmiyor, giderek şiddetlenerek artıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde yine sokaklara indi.

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İsrail'de dev protesto, halk ülke genelinde yine sokaklara indi

Netanyahu liderliğndeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 31’inci haftasında yine meydanlardaydı.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

HAL HÜKÜMETİN YARGI DÜZENLEMESİ PROTESTO EDİYOR

Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı.

Protesto liderleri, Netanyahu'yu, olası bir anayasal krize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak, "demokrasi" sloganları attı.

Kaplan Caddesi’nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Netanyahu’nun siluetinin yer aldığı "%100 yalanlar" yazılı pankartı taşıdı.

TEL AVİV’DEKİ SALDIRIYA RAĞMEN GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

Öte yandan Tel Aviv’de gösteriler, akşam saatlerinde kentte meydana gelen silahlı saldırıya rağmen sürdü. Gösterilerin yapıldığı alana birkaç kilometre mesafedeki Montefiore Caddesi’nde yaşanan saldırıda, bir İsrailli güvenlik görevlisi ile saldırıyı düzenleyen bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail polisi ve protesto liderleri, silahlı saldırıya rağmen protestoların güvenli bir şekilde süreceğini açıkladı.

NETANYAHU’NUN KONUTUNUN ÖNÜNDE GÖSTERİ

Batı Kudüs’te de protestocular Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azza Caddesi'ndeki konutunun önünde toplandı. Göstericiler burada, Netanyahu’ya atfen, "Onun yüzünden her şey yanıyor" yazılı bir pankart taşıdı. Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de dev protesto, halk ülke genelinde yine sokaklara indi

PROTESTO HAREKETİ, YAKLAŞIK 7 AYDIR GÖSTERİLERİNE DEVAM EDİYOR.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

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