Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!

Papa Françis İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Papa, "Kur'an’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı" dedi.

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Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!

İsveç, İslam toplumunu rahatsız eden bir skandala daha tanık oldu.

Daha önce defalarca Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunan Rasmus Paludan'ın ardından, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İslam karşıtı kişiler yeniden harekete geçti.

Şubat ayında, Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği'nin önünde Salwan Momika ve Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Afrika kökenli Chris Makoundout adlı kişiler, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulundular; ancak polis, güvenlik sebepleriyle bu provokasyonlara izin vermedi.

İSVEÇ'TE İSLAM DÜŞMANLIĞI SÜRÜYOR!

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırdı.

Bu skandal kararın ardından bayram gününde İsveç'te hadsiz bir eylem gerçekleştirildi.

Stockholm'de bulunan Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp, üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Papa Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında konuştu! Sözleri tüm dünyada gündem olacak!

PAPA FRANCİS KINADI!

Yaşanan olayın ardından bir tepki de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al-Ittihad gazetesine konuşan Papa Francis, Kur'an-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Francis, “Kur'an’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı.” dedi.

Francis, Kur'an-ı Kerim yakılması gibi eylemlere çok sert öfke gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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