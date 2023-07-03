Taşınmaz satışlarda yeni dönem başlıyor! Yarından itibaren yeni uygulamaya geçilecek!

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği, arazi, tarla, konut, iş yeri gibi tüm gayrimenkul satışlarının noterler aracılığıyla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Yeni düzenleme yarın ülke genelinde yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bir noterlikte gerçekleştirdiği törenle uygulamayı başlatacak ve ilk işlemi gerçekleştirecek.

Gayrimenkulünü satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-Başvuru sistemini kullanarak işlem yapmak istediği noterliği seçip başvurusunu yapacak.

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Başvuruyu yapan kişinin gayrimenkulün hak sahibi olduğu noterlik tarafından doğrulandıktan sonra başvuru kabul edilecek ve işlem başlatılacak.

NOTER HUZURUNDA İMZALANACAK!

Noterlik, başvuruyu kabul etmesiyle birlikte gayrimenkule ilişkin tapu kayıtlarını inceleyecek ve satış işlemine engel olabilecek durumları kontrol edecek.

Taşınmazın satışına herhangi bir engel durumu olmadığının belirlenmesiyle birlikte, gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgili kişilere cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

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Harç ve masrafların ödenmesinin tamamlanmasının ardından, taraflar taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

Sözleşmeler, noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak ve bu imzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecektir. Ardından, sözleşmelerin elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

Taşınmazın devri tamamlandıktan sonra, düzenlenen tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

HAFTASONU DA YAPILABİLECEK!

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti.

Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.

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