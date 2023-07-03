İsrail, Filistin'e yine bomba yağdırdı! İsrail'in saldırısı savaş suçudur!

İsrail güçleri gece saatlerinde zırhlı araç ve iş makineleriyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine girip insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Cenin Mülteci Kampı'nın ablukaya alındığı baskın nedeniyle kent genelinde çatışma çıktı. Filistinliler İsrail güçlerini engellemek için lastikleri ateşe verirken, cami hoparlörlerinden Cenin halkına sokağa çıkma çağrısı yapıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çatışmalarda en az 4 Filistinlinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Batı Şeria'da Cenin Tugayları'nın komuta merkezine terörle mücadele operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

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Filistin Devlet Başkanlığı açıklamasında, İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği saldırının başka bir savaş suçu olduğu, bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozduğu kaydedildi. Açıklamada, uluslararası topluma sessizliğini bozma ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığını durdurmak için ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Ramallah şehrinde bir kontrol noktasında başından vurulan bir Filistinlin öldüğü açıklandı.

SAVAŞ SUÇUDUR!

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur." ifadelerine yer verdi.

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SEBATLA DURACAKTIR!

"Filistin halkı işgal yenilip, özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve topraklarında sebatla duracaktır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR SAĞLAYAMAYACAK!

Ebu Rudeyne, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşgal hükümeti ve onun terörist yerleşimcileri tarafından işlenen tüm bu suçlar, güvenlik ve istikrarı sağlayamayacak. Filistin halkı güven ve istikrarı hissetmediği sürece İsrail de güven ve istikrarı hissetmeyecek."

Ebu Rudeyne, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini" bozmaya, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmaya ve Tel Aviv'in tüm bu suçlardan sorumlu tutulması için ciddi adımlar atmaya çağırdı.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı.

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