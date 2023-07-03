Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Dış ticaret açığında büyük düşüş!

Haziran Ayında Dış Ticaret Açığı Yüzde 34,5 Düşüşle 5,4 Milyar Dolar Oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 34,5 düşüşle 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Türkiye, dış ticaret açığını önemli ölçüde azaltarak olumlu bir performans sergiledi.

Toplamda 123,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti.

2023 yılında küresel ekonomideki zayıf seyir ve Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle birlikte Haziran ayında ihracat rakamı 20,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılının ilk 5 ayındaki aylık ortalama ihracatın üzerinde gerçekleşti. Ancak, geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla ihracatta yüzde 10,5'lik bir azalma yaşandı. Bu azalmanın temel nedeni, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sipariş ve teslimatları duraklatması oldu. Böylece, 2023 yılının ilk yarısında toplamda 123,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti.

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Veriler, katma değerli ihracatta da olumlu bir gelişme olduğunu gösteriyor. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 yılında yüzde 36,9 iken, bu yılın ilk altı ayında yüzde 40,8'e yükseldi. Bu, Türkiye'nin daha fazla katma değerli ürün ihraç ettiğini gösteren olumlu bir trenddir.

Öte yandan, Haziran ayında Türkiye'nin ithalatı yüzde 16,8 oranında azalarak son 20 ayın en düşük seviyesi olan 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalattaki bu düşüşte, enerji ithalatındaki azalmanın etkisi büyük oldu. Haziran ayında enerji ithalatı yüzde 45,3 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji fiyatlarının gerilemesi de enerji ithalatındaki düşüşte etkili oldu. 2023 yılının ilk yarısında toplamda 184,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'e ulaştı

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Haziran ayında yaşanan hissedilir ihracat artışı ve ithalattaki gerileme sayesinde dış ticaret açığında önemli bir azalma yaşandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yaklaşık yüzde 80'e ulaşarak, Haziran ayında bir önceki aya göre 16,1 puanlık bir artış göstererek yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Bu durum, dış ticaret dengesindeki olumlu yönde ilerlemenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. 2023 yılında ise toplamda 61,4 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedildi. İlerleyen dönemde ithalattaki düşüşün devam etmesi ve ihracatı artırmaya yönelik adımların atılmasıyla birlikte, dış ticaret dengesinde iyileşmenin sürmesi beklenmektedir.

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