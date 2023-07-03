Samsun'da akıl almaz olay! Cinayet, kundaklama, gasp!

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir genç, babasını tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini tüfeğin kabzası ile yaraladı, evi ateşe verdikten sonra araç gasp ederek kaçtı.

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Samsun'da akıl almaz olay! Cinayet, kundaklama, gasp!

24 yaşındaki Doğukan Ak, boşandığı annesinin Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı.

Olay, Alaçam'ın Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.'nın (47) evine gitti. Burada babaannesi Safinaz Doğan'ın (68) başına tüfekle vurarak darp etti. Babası Yaşar A.'ya da tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra evin 2. katını yakarak yoldan geçen bir aracı durdurarak aracı gasp etti. Gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı.

Samsun'da akıl almaz olay! Cinayet, kundaklama, gasp!

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Başına aldığı darbeyle yaralanan babaanne Safinaz Doğan, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden gasp ettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yolunda kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu.

Samsun'da akıl almaz olay! Cinayet, kundaklama, gasp!

Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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