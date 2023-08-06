Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! Yine Erdoğan'ı hedef aldılar, Türkiye'den sert tepki

Avrupa Terör örgütü PKK/YPG destekçilerine destek vermeye ve göz yummaya devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi. Çirkin eylemlere Türkiye'den çok sert tepki.

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Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! Yine Erdoğan'ı hedef aldılar, Türkiye'den sert tepki

Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stokholm'de PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı slogan atmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Stokholm'de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz" denildi.

İSVEÇ'TE PKK-YPG PROVOKASYONLARI

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

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