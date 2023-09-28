Depremzede başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre 89 bin 571 lira para cezası

Depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydını yapmayan müdür hakkında başlatılan incelemede karar açıklandı. Buna göre, okul müdürüne 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.

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Depremzede başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre 89 bin 571 lira para cezası

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı bir özel okulun müdürü tarafından depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edilmişti.

İddiaların ardından konuya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu müdahil olarak, inceleme başlattı. Deprem nedeniyle naklini Eskişehir'de bir okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerine ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkin yapılan incelemede karar açıklandı. Kararda, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı belirtilerek, okul müdürü İ.S.'ye oy birliği ile 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

KAYNAK: İHA

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