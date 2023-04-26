Depremzede öğrenciye, babasından sınıfta duygulandıran doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kemal Arifoğlu, 6 Şubat depremlerini yaşayan kızı ve sınıf arkadaşlarına moral olsun diye doğum günü sürprizi yapmak istedi.

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Depremzede öğrenciye, babasından sınıfta duygulandıran doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta bir babanın, depremden etkilenen lise öğrencisi kızı için sınıfında sürpriz doğum günü yapması duygulandırdı.

Depremzede öğrenciye, babasından sınıfta duygulandıran doğum günü sürprizi

"KÖTÜ BİR SÜREÇTEN GEÇTİK KIZIMA VE ARKADAŞLARINA Bİ NEBZE MORAL OLSUN İSTEDİM"

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar depremin psikolojisinden farklı yöntemlerle kurtulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Kemal Arifoğlu, 6 Şubat depremlerini yaşayan kızı ve sınıf arkadaşlarına moral olsun diye doğum günü sürprizi yapmak istedi. Hazırlattığı pasta ile sınıfa gelen baba, kızının sınıfa girmesi ile doğum gününü kutladı.

Doğum günü sürprizi sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade eden Kemal Arifoğlu, "Kötü bir süreçten geçtik ve deprem sonrası arkadaşlarımıza bir nebze olsun yanlarında olmak istedim. Sadece kızım için değil bütün diğer arkadaşlarımız için de geldik. Kızımın sevgisi bende büyüktür onun etkisiyle duygusal anlar yaşadık" dedi.

Depremzede öğrenciye, babasından sınıfta duygulandıran doğum günü sürprizi

"OKULLARIMIZ NORMALLEŞME VE SOSYALLEŞME İÇİN EN ÖNEMLİ ALANLAR"

Babasına teşekkür eden lise ikinci sınıf öğrencisi Elif Ezgi ise, "Böyle bir şey beklemiyordum çok teşekkür ederim kendisine. Ben deprem sırasında ilk babamı aradım yanımızda değildi o anda. Herkese çok teşekkürler" diye konuştu.

Okul müdürü Ramazan Yaşar ise, "Büyük bir deprem geçirdik. Çocuklarımız okulda eğitim öğretim hayatımız başladı. Okullarımız normalleşme ve sosyalleşme alanları içinde en önemli yerlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

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