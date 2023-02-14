Depremzede vatandaştan Selçuk Bayraktar'a: "Burada zaman harcamayın. Gidin uçaklarınızı uçurun"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bayraktar'ın bir vatandaşla arasında geçen diyalog gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a giden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Selçuk Bayraktar, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bayraktar'la konuşan bir vatandaş, "Burada zaman harcamayın. Gidin uçaklarınızı uçurun" dedi. Selçuk Bayraktar, "Onu uçuruyoruz, Allah'a şükür" dedi.

"YARAYI KENDİMİZ SARARIZ, DEVLETİMİZ VAR"

Vatandaş, "Duacıyız. Bayrağımız dalgalanıyor, biz sana duacıyız." dedikten sonra Bayraktar, "Dua edin, biz bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok" ifadelerini kullandı. Depremzede vatandaş ise, "Kendimiz sararız, devletimiz var. Allah işini gücünü rast getirsin" dedi.

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BAYKAR EN ÇOK YARDIM YAPAN TÜRK ŞİRKETİ OLDU

Öte yandan BAYKAR, depremzede vatandaşlar için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlayacak. Ayrıca BAYKAR'ın bugüne kadar yaptığı yardım miktarı 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı.

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