Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği verileceğini açıkladı. Peki Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

Melahat Ersoy
Editör
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Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi kabine toplantısında masaya yatırıldı. AFAD genel merkezinde yapılan toplantı sonrası kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin TL nakdi yardım verileceğini açıkladı. Peki Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi kabine toplantısında masaya yatırıldı. AFAD genel merkezinde yapılan toplantı sonrası kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin TL nakdi yardım verileceğini açıkladı. Peki Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

DEPREMZEDELERE 100 BİN TL NAKDİ YARDIM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara verilecek destekler hakkında konuştu. Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma, 2 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca 10 bin lira destek yardımı yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım verileceğini söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, ilk etapta oturulamaz hâle gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız."

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi kabine toplantısında masaya yatırıldı. AFAD genel merkezinde yapılan toplantı sonrası kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin TL nakdi yardım verileceğini açıkladı. Peki Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

100 BİN TL NAKDİ YARDIM DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 100 bin TL nakdi yardım desteğinin ne zaman ödeneceği açıklanmadı. Bu tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi kabine toplantısında masaya yatırıldı. AFAD genel merkezinde yapılan toplantı sonrası kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin TL nakdi yardım verileceğini açıkladı. Peki Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?

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