Depremzedelere gezdirilen Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri gezisi moral oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çankırı'daki yurtlarda misafir edilen depremzedeler, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ni gezerek stres attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çankırı'ya gelen ve yurtlarda kalan depremzedeler için Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti. Ziyarette tuz mağarasını gezen yaklaşık 50 kişi, kendilerini yalnız bırakmayan Çankırı Karatekin Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

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"BÖYLESİNE BİR ETKİNLİK İÇİNDE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUK"

Gezi hakkında bilgi veren Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş, "Çankırı'da depremzede misafirlerimiz var. Kimileri yurtlarda geçici olarak kalmaya devam ediyorlar. Biz üniversite olarak depremden sonra gelen misafirlerimizi daha dirençli hale nasıl getirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz noktasında çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle gençlerimize ve dolayısı ile ailelerine odaklanarak misafirlerimizi güçlendirmek istemekteyiz. Bu çerçevede Çankırı'daki KYK yurdunda kalan ve yaklaşık 50 kişiden oluşan grup ile birlikte Tuz mağarasını gezme fırsatımız oldu. Böylesine bir etkinlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyduk. Misafirlerimizin de bu geziden çok memnun kaldıklarını görmek bizi ayrıca mutlu etti. Bu gezi için desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen'e teşekkür ediyoruz" dedi.

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Gezi boyunca depremzedelere ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş, Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirkol Colosio ve Araştırma Görevlisi Ali Egi rehberlik etti.