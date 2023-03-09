Depremzedelere her sabah 60 litre taze günlük süt dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta bir hayırsever vatandaş, ahırında bulunan 3 inekten elde ettiği günlük 60 litre sütü her sabah depremzedelere dağıtıp destek oluyor.

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Depremzedelere her sabah 60 litre taze günlük süt dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, depremden 3 gün sonra ahırında bulunan 3 inekten elde ettiği günlük 60 litre sütü depremzedelere dağıtmaya başladı.

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TAZE SAĞILAN SÜTÜ PİŞİRİP HAZIR HALDE DEPREMZEDELERE SERVİS EDİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ahmet İğde, meydana gelen deprem sonrası 3 ineği ve ailesi ile hayatta kaldı. Depremden 3 gün sonra ineklerinin süt vermesinin ardından günlük 60 litre sütü pişirerek şehrin farklı noktalarındaki polis, asker ve depremzede bardak bardak dağıtıyor.

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12 KİLOMETRE UZAKLIKTAN GELEREK POLİS ASKER DEPREMZEDE HERKESE SÜT DAĞITIYOR

Vatandaşların sıcak sütü severek içtiğini ve kendisinin de hoşuna gittiğini ifade eden İğde, "Benim 3 tane ineğim var günlük yaklaşık 60 litre süt veriyor. Sabit bir yerde durmuyorum özellikle kendi aracımla geziyorum. Asker polis ve depremden etkilenen vatandaşlara ikram ediyorum. 12 kilometre uzaklıktaki köyden geliyorum. Bugün bu sütü bulup içmek çok zor. Bazı enkaz bölgelerine gidiyorum. Oradaki ekiplere dağıtıyorum. Afiyet içsin herkes içsin özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor" dedi.

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