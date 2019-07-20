Derbide Ibrahimovic hat-trick yaptı! İşte Ibrahimovic golleri

Ibrahimovic yine rahat durmadı. Oynadığı maçta 3 gol atarak seyirciyi gole doyurdu. Üstelik "Ben LA'yim!" dedi. İşte Ibrahimovic hat-trick anları ve Ibrahimovic golleri...

Amerika Major Ligi'nin 21. haftası Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC arasında oynanan derbi maça sahne oldu. Los Angeles Galaxy karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli yıldız takımının 3 golünün altına imza atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

Los Angeles FC'nin golleri ise 4. ve 90+7. dakikalarda Carlos Vela'dan geldi.

Bu sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılan Los Angeles FC 46 puanla liderliğini sürdürdü. Los Angeles Galaxy ise puanını 37'ye yükselterek zirve takibine devam etti.

Zlatan: Ben, Los Angeles'ım

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles derbisine damga vurdu.

MLS Batı Konferansı'nın 21. haftasında oynanan maçta LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'in hat-trick yaptığı performansıyla Los Angeles'i 3-2 mağlup etti. Konuk Los Angeles'ın golleri ise Carlos Vela'dan geldi.

37 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic klas gollere imza attığı gecede gol kralı konumundaki Carlos Vela hakkında maç öncesi verdiği demeçlerin adeta sağlamasını yaptı.

"MLS'in en iyisi olduğunu söylediniz. Los Angeles'ta Vela'nın 19 golü var. Kariyerinin zirvesinde."

Zlatan: "MLS'te kariyerinin zirvesinde. Ben o yaşta Avrupa'daydım. MLS'e sadece Vela ile karşılaştırılmak için gelmedim. Basın çok büyük bir hata yaptı. Burada Fiat arabalar arasında Ferrari gibiyim. Bu gece ligin en iyisi olduğumu bir kez daha gösterdim."

IBRAHİMOVİC GOLLERİ

Los Angeles FC karşısında hat-trick yapan Zlatan Ibrahimoviiç, adeta maç öncesi verdiği röportajı kanıtlar gibiydi.

MLS Batı Konferansı'nın 21. haftasında oynanan Los Angeles derbisinde LA Galaxy, sahasında lider Los Angeles FC'yi 3-2 mağlup etti. Ancak skordan ziyade, maçtan 1 gün önce verdiği röportaj ile gündeme gelen Zlatan Ibrahimoviç'in Carlos Vela'nın 2 golüne karşılık hat-trick yapması konuşuldu.

ESPN'e verdiği röportajda MLS'in tartışmasız en iyi futbolcusu olduğunu ve 'Fiatlar arasında Ferrari' olduğunu söyleyen Zlatan, Los Angeles FC'de oynayan Carlos Vela ile ilgili de yorumunu yapmıştı. Carlos Vela'nın 29 yaşında kariyerinin en verimli dönemini geçirdiği ve MLS'in en forma oyuncularından biri olduğu, ona kıyasla kendisinin hala ligin en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda Zlatan, şu cevabı vermişti: "29 yaşında ve kariyerinin zirvesinde MLS'te oynuyor. Ben 29 yaşında neredeydim? Avrupa'daydım. Büyük fark, kesinlikle."

Bu sözleri oldukça tartışılmış ve Los Angeles derbisinde neler olacağı büyük merak konusu olmuştu. Zlatan, bu sözlerini kanıtlarmışcasına bir performans ortaya koyarak biri sağ ayakla, biri sol ayakla ve biri de kafayla olmak üzere 3 gol attı; Carlos Vela'nın 2 golüne hat-trick ile cevap verdi.

Ibrahimovic yine rahat durmadı!

Ibrahimovic yine rahat durmadı. Oynadığı maçta 3 gol atarak seyirciyi gole doyurdu. Üstelik "Ben LA'yim!" dedi. İşte Ibrahimovic hat-trick anları ve Ibrahimovic golleri...

Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında sürdürdüğü kariyerinde sansasyonel bir harekete imza attı

Los Angeles Galaxy ile Los Angeles FC arasında oynanan MLS derbisinde İsveçli yıldız 3 gol atmasının yanı sıra maç sonrası ortalığı karıştırdı.

İşte detaylar...

37 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen yıldız forvet, takımının 3-2 kazandığı karşılaşmada 3 gol birden atarak 'ben buradayım' dedi.

Los Angeles derbilerindeki 6 maçta 4 gole ulaşan Zlatan, ligde de 16 golle krallık yarışında 21 gollü Carlos Vela'nın ardından ikinci sırada.

Meksikalı yıldız Los Angeles FC'nin iki golünü kaydetse de yenilgiyi engelleyemedi. Los Angeles FC 46 puanla liderliğini korudu. Galaxy ise onu 37 puanla takip ediyor.

Maçta kaydettiği skorlarla kariyerinde 520. golünü atmış olan Ibrahimovic, maç sonunda kendini çok iyi hissettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dolu bir statta ezeli rakibe karşı oynadığımız zaman adrenalin doluyorum. Ligin en iyi maçında en iyi oyunumu oynamak istiyorum. Her gün play-off modundayım"

Ibrahimovic, maç bittkten sonra ise rakip takımın teknik direktörü Bob Bradley ile küfürlü bir tartışma yaşadı.

Hat-trick yaparak rakibini yıkan Zlatan, hızını alamayarak Bradley'e, "S. git! Evine dön seni küçük k.ltak" dedi.

Ibrahimovic'in video kaydında duyulan bu sözleri büyük infial yarattı.

Ibrahimovic'in saha içinde ve dışında yaptığı sataşmalara alışık olunsa da, rakip teknik direktöre karşı yapılan hakaretler tepki çekti.

MLS'te Zlatan Ibrahımovic Hat-trick Yaptı!

Ibrahimovic yine rahat durmadı. Oynadığı maçta 3 gol atarak seyirciyi gole doyurdu. Üstelik "Ben LA'yim!" dedi. İşte Ibrahimovic hat-trick anları ve Ibrahimovic golleri...

MLS'te Zlatan Ibrahimovic rüzgarı esmeye devam ediyor.. Dün gece oynanan karşılaşmada rakip ağlarına 3 gol atarak taraftarlarını mest etti.. İşte o goller

Taraflı tarafsız bir çok kişinin hayran olduğu Zlatan Ibrahımovic MLS'te şov yapmaya devam ediyor. Los Angeles Galaxy forması giyen dünya yıldızı dün gece rakip ağlara tam 3 gol bıraktı.. Attığı 3 gol ile taraftarlarını çılgına çeviren Zlatan rakibi Los Angeles FC'yi tek başına devirdi.

MLS ekibinde 17 maçta 16 gol 3 asistlik performans sergileyen İsveçli isim geçtiğimiz günlerde Ajax'a geri dönme sinyalleri vermişti.

Ajax'a Dönmeyi Planlayan Dünya Yıldızı

"Şu an orada görev yapanlardan çok daha iyi şeyler yapabilirim" dedi.

Ajax'ın son zamanlardaki büyüleyici performansına da değinen süper yıldız:

"Eski takımımla gurur duyuyorum, Ajax benim Hollanda'daki takımım ve onların bir parçası olduğum için çok mutluyum'' ifadeleri kullandı.

2001 yılında Malmö’den Ajax’a transfer olan tecrübeli futbolcu, Hollanda kulübünde geçirdiği üç sezonun ardından Juventus’un yolunu tutmuştu.