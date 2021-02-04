Son dakika: Derbide yok! Yıldız futbolcudan kötü haber

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Luiz Gustavo'nun çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun tedavisi devam ediyor.

DHA'nın haberinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.