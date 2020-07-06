Derbilerin yıldızı Sörloth!

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan kiraladığı Norveç'li yıldız Sörloth, gollerine devam ediyor. Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala ligde 21 golle gol krallığında ki zirvede tek başına bulunan golcü futbolcu, derbilerde de Karadeniz ekibinin yıldızı konumunda.

DERBİ GOLCÜSÜ SÖRLOTH

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında yadsınamaz bir katkısı bulunan Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye 4 gol, Beşiktaş'a 3 gol ve Galatasaray'a karşı 2 gol attı. Trabzon'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından birisi olan Sörloth, taraftarların sevgisini de büyük ölçüde kazanmış durumda.

Alexander Sörloth, bu sezon gol katkısının dışında takımının hücüm bölgesinde en büyük kozu. Kaleye sırtı dönük şekilde top alarak takım arkadaşlarına alan açmayı başaran ve kimi zamanda paslarıyla asist yapan Sörloth, bu sezon ligde 9 asist yaptı.

44 MAÇ 29 GOL

Sezonun toplamında Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'da dahil olmak üzere 49 maça çıkan Sörloth, bu karşılaşmalarda 29 gol kaydederek 10 asist yaptı.

ŞOTA'YI GERİDE BIRAKTI

Dün akşam oynanan Galatasaray maçında attığı gol ile toplamda 29 gole ulaşan Sörloth, Trabzonspor'un efsanelerinden Şota Arveladze'yi geride bıraktı. Trabzonspor forması ile 28 gole ulaşan Şota'nın bu rekoru Sörloth tarafından kırıldı. Norveçli golcü, bordo-mavili formayla en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda.