Derdest ne demek, TDK'ya göre Derdest kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derdest ne demek? Derdest TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derdest kelimesi. Peki derdest ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derdest nedir, derdest kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERDEST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derdest kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Derdest kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre derdest kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakalama, tutma, ele geçirme

- Görülmekte olan



DERDEST CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Derdest dava.



DERDEST KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- derdest etmek

