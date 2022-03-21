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Dere ne demek, TDK'ya göre Dere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dere kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dere nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dere kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dere ne demek, TDK'ya göre Dere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dere ne demek? Dere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dere kelimesi. Peki dere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dere nedir, dere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu
- İki dağ arasındaki uzun çukur
- Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol

DERE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu ensiz tahta köprü altında ince dere.

DERE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- derede tarla sel için, tepede harman yel için
- dereyi geçerken at değiştirilmez
- dereyi görmeden paçaları sıvamak

DERE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- derebeyi, dereotu, dere tepe, dere yatağı, kuru dere

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