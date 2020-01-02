23 yaşındaki genç güzel Deren Talu yeni yılı kutlarken Kerim Sabancı ile birlikte kutladı. Çift mekan çıkışında birlikte görüntülendi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'nın haberine göre Deren Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Yeni yıla birlikte giren genç çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili sorulara cevap vermezken, yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi.