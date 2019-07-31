Deren Talu İnstagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu. Genç kız yüklediği resimdeki ayrıntıyı fark edince resmi hemen kaldırdı. Bunun üzerine Deren Talu internette sıkça araştırılma konusu oldu. İşte Deren Talu hakkında bilgiler

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılında ABD’de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu’dur. Deren Talu’nun 2003 doğumlu Derin isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Deren Talu, lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı.

Manken olmak isteyen Deren Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.

DEREN TALU İNSTAGRAM HESABI

Cesur pozları ile 237 bin takipçisi bulunan Deren Talu gittiği Santorini'den paylaşım yaptı. Bu arada kolları görünen bir erkek herkesin dikkatini çekti ve herkes Deren Talu'nun sevgilisi olduğunu düşündü. Ayrıca Deren Talu da bu fotoğrafı hemen sildi.

Yanındaki gizemli erkeğin karesini silerek tatile kız arkadaşlarıyla çıkmış izlenimi yaratmaya çalıştı. Ancak genç kızın tüm çabasına rağmen iş işten geçmişti. Daha önce babası Eren Talu tarafından özel hayatıyla gündeme gelmemesi için uyarı alan güzel oyuncunun bir süredir zengin bir ailenin oğluyla birlikte olduğu ve şimdilik ilişkiyi herkesten gizledikleri de konuşulanlar arasında.