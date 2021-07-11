Dergi isminin anlamı nedir, Dergi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Dergi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Dergi ismi ne demek, Dergi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Dergi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Dergi İsminin anlamı nedir? TDK Dergi anlamı:

Dergi ismi Türk Dil Kurumunda tanımlnmamakta olup Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua. anlamındadır.

Dergi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Dergi ismi kuranda geçmemektedir.

Dergi isminin kökeni:

Dergi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafında kullanıldığı resmi kayıtlarda bulunamaktadır.

Dergi isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Dergi isminin rengi:

Cam Yeşili

Dergi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Dergi isminin Harf Analizi Nedir ?

Dergi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

G : Dirençli, zor hayat dersleri

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Dergi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Dergi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

E : 6

R : 21

G : 8

İ : 12

= 52 – Dergi İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Dergi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Dergi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Dergi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4 E: 5 R: 9 G: 7 İ: 9 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Dergi isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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