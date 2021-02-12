Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Model Makineci Maaşları, Deri Model Makineci İş İlanları

Deri Model Makineci görev tanımı nedir, Deri Model Makineci ne iş yapar, Deri Model Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Model Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Model Makineci Tanımı; Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek ve çocuk deri giyimi numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Model Makineci Maaşları

Deri Model Makineci maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Deri Model Makineci maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Model Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Deri Model Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Deri Model Makineci Ne İş Yapar?

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Tekniğe uygun numune kesimi yapmak,

c) Tekniğe uygun ayakçılık işlemlerini yapmak,

d) Tekniğe uygun numune dikimi yapmak,

e) Numune kontrolü yapmak,

f) Tespit edilen hataları düzeltmek,

g) Kullandığı araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapmak,,

h) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Deri Model Makineci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Deri Model Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Deri Model Makineci mesleğinin meslek kodu 8153.03 olarak belirlenmiştir

Deri Model Makineci (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Deri Model Makineci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı’nın 01 no’lu revizyonu, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılmış ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra “Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) “ olarak MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır

Deri Model Makineci Çalışma Ortamı ve Koşulları

Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4)’nin çalışma ortamı; yeterli büyüklükte, aydınlık ve işin icrası için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış fabrika ve atölyelerde Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışır. Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) genellikle oturarak ve makineye eğilerek çalışır, buna bağlı olarak sırt ve boyun ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Çalışma ortamında yoğun deri kokusu, kimyasal maddeler, uçucu organik maddelerin ve emisyonların kokularına maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerektiren durumlar ile karşılaşabilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

Deri Model Makineci Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur ve aynı Kanunun 17 nci maddesi gereğince gerekli eğitimleri alır ve belgelendirir.

Deri Model Makineci Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Biz 2. Cetvel çeşitleri 3. Çekiç 4. Çeşitli makine ayakları ve aparatları 5. Çizgi taşı 6. Dikiş makineleri 7. İğne çeşitleri 8. İplik çeşitleri 9. Kesici çeşitleri 10. Kırtasiye malzemeleri 11. Kişisel koruyucu donanım (koruyucu gözlük ve benzeri) 12. Kompresör 13. Makas çeşitleri 14. Makine aksesuarları 15. Mezura 16. Pense 17. Tamir kutusu

Deri Model Makineci Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Atıkların doğru ayrılması ve geri dönüşüm bilgisi 4. Çalıştığı sektör ile ilgili mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 5. Ekip içinde çalışma ve ekip yönetim bilgi ve becerisi 6. El becerisi 7. El-göz koordinasyon becerisi 8. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 9. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 10. Kalite kontrol prensipleri bilgisi 11. Kayıt tutma ve raporlama bilgi ve becerisi 12. Malzeme bilgisi 13. Mesleki matematik bilgisi 14. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 15. Mesleki terim bilgisi 16. Problem çözme becerisi 17. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 18. Standart ölçüler bilgisi 19. Temel ilk yardım bilgi ve becerisi 20. Temel iş planlama bilgisi 21. Ürün bilgisi 22. Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

Deri Model Makineci Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek 2. Çalışma ortamında iş disiplini sağlamada doğru, etkili tutum ve davranışlara sahip olmak 3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 4. Çalışmalarında planlı, organize ve dikkatli olmak 5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 7. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak 8. Ekip içinde uyumlu çalışmak 9. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 10. Güvenli çalışma şartlarına uymak 11. İş yeri çalışma prensiplerine uymak 12. İş yerinde ilgili kişilerden, zamanında bilgi almak ve aktarmak 13. İş yerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 14. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 15. Mesleğindeki teknolojik yenilikleri takip etmek 16. Meslek etiğine uygun davranmak 17. Öğrenmeye açık olmak ve öğrendiklerini etkili şekilde aktarmak 18. Süreç ve ürün kalitesine özen göstermek 19. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 20. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak 21. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek 22. Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek

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