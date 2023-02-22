Derinsola Adewale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derinsola Adewale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derinsola Adewale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Derinsola Adewale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Derinsola Adewale 28 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Derinsola Adewale Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Derinsola Adewale'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Derinsola Adewale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Derinsola Adewale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Eylül 2022 yılında Bohemians
Derinsola Adewale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Derinsola Adewale şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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