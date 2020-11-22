Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım Pazar maç programı22 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri)Hülya Avşar ile düet yapan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına engel olamadıSon dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!Perili ev olarak nam salan tarihi yapı ziyaretçilerin ilgi odağı olduDerisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorumGüzelliğiyle nam salan çete lideri Magdalena Kralka, Polonya’ya getirildiOlay TV frekans bilgileri 2020 | Olay TV nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda izlenir?Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi ağlatan yarışmacı: Serdar Mete! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadıPolisi peşinden koşturan sürücü 10 dakika içinde 4 suçtan ceza yedi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorum

Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorum

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kestiği kediyi poşette taşıyan kadın, ihbar üzerine yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan kadın ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf etti.

Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorum

Tuzla'ya bağlı Aydınlı Mahallesinde gençler sokakta karşılaştıkları F.Ç. isimli kadının elinde bulunan poşette kestiği kedi olduğunu söylemesi üzerine polise ihbar etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kadının elindeki poşette derisi yüzülmüş halde yavru kedi telefi olduğunu tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan kadın ifadesinde kedileri kesip yediği itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilecek olan kadın hakkında soruşmaya devam ediliyor.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Kadının kedi kestiğini polislere ihbar eden şahıs olayı şöyle anlattı: "Pendik'ten eve gitmek için burada minibüsten indim. Geçerken kalabalığı gördüm, gençler kadının etrafını sarmış, polis muhabbeti yapıyorlardı. Ben de merak ettim, sordum 'Ne oluyor' diye. Çocuklar bana, ' Abi kediyi kesmiş, poşetin içine koymuş eve götürüyor' dediler. Tabii inanamadım ama insanda bir şüphe oluyor. Sordum kadına, o da gayet normal bir şekilde, ' Evet, kestim eve götürüp yiyeceğim dedi. Daha önce de yiyormuş, ilk değil bu. 'Yıllardır ben yiyorum' diyor. Gayet rahat bir şekilde açıklama yapıyor, normal bir şeymiş gibi"

Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorum

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT