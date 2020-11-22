Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorum

Tuzla'ya bağlı Aydınlı Mahallesinde gençler sokakta karşılaştıkları F.Ç. isimli kadının elinde bulunan poşette kestiği kedi olduğunu söylemesi üzerine polise ihbar etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kadının elindeki poşette derisi yüzülmüş halde yavru kedi telefi olduğunu tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan kadın ifadesinde kedileri kesip yediği itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilecek olan kadın hakkında soruşmaya devam ediliyor.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Kadının kedi kestiğini polislere ihbar eden şahıs olayı şöyle anlattı: "Pendik'ten eve gitmek için burada minibüsten indim. Geçerken kalabalığı gördüm, gençler kadının etrafını sarmış, polis muhabbeti yapıyorlardı. Ben de merak ettim, sordum 'Ne oluyor' diye. Çocuklar bana, ' Abi kediyi kesmiş, poşetin içine koymuş eve götürüyor' dediler. Tabii inanamadım ama insanda bir şüphe oluyor. Sordum kadına, o da gayet normal bir şekilde, ' Evet, kestim eve götürüp yiyeceğim dedi. Daha önce de yiyormuş, ilk değil bu. 'Yıllardır ben yiyorum' diyor. Gayet rahat bir şekilde açıklama yapıyor, normal bir şeymiş gibi"