Derlem ne demek, TDK'ya göre Derlem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derlem ne demek? Derlem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derlem kelimesi. Peki derlem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derlem nedir, derlem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derlem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre derlem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koleksiyon

- Bir dilin türlü kullanım alanlarından derlenmiş örneklerinin dil bilgisi ve kuramsal dil bilimi araştırmalarında kullanılmak üzere bilgisayar tarafından okunabilecek biçimde bir araya getirilmiş kümesi

