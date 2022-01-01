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Dermek ne demek, TDK'ya göre Dermek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dermek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dermek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dermek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dermek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dermek ne demek, TDK'ya göre Dermek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dermek ne demek? Dermek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dermek kelimesi. Peki dermek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dermek nedir, dermek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DERMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dermek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dermek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir araya getirmek, derlemek, toplamak, devşirmek

DERMEK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir çiçek dermeden sevgi bağından / Huduttan hududa atılmışım ben

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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