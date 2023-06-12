Dermovate Krem Nedir? Dermovate Krem Ne İşe Yarar?

Dermovate krem ne işe yarar? Bu krem, cilt üzerinde kullanılan bir kortikosteroid kremdir. Aktif bileşeni olan klobetasol propiyonat, iltihaplı cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılan güçlü bir kortikosteroiddir. Dermovate, egzama gibi ciltte kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar ve pullanma ile kendini gösteren iltihaplı deri durumlarının tedavisinde etkilidir. Dermovate, psoriasis veya sedef hastalığı olarak da bilinen ciltte kızarıklık, pullanma ve kalınlaşma ile karakterize kronik bir deri hastalığının semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Dermovate, ciltte kaşıntılı, kırmızı lezyonlarla kendini gösteren lichen planus gibi inflamatuar cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir.

Haberin Devamı

Dermovate Krem Ne İşe Yarar?

Dermovate, lupus eritematozus adı verilen otoimmün bir hastalığın neden olduğu ciltteki kızarıklık, döküntü ve inflamasyon semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir. Dermovate krem, iltihaplı cilt sorunlarının semptomlarını azaltmak ve inflamasyonu kontrol etmek için kullanılır.

Ancak, kortikosteroid kremler güçlü ilaçlardır ve uzun süreli kullanımda ciltte yan etkilere neden olabilirler. Dermovate kremi kullanmadan önce, bir doktora danışmanız ve talimatları doğru şekilde izlemeniz önemlidir.

Haberin Devamı

Dermovate kremi, doktorunuzun önerdiği şekilde ve belirli bir süre kullanmanız önemlidir. Kendi kendinize reçetesiz satılan kortikosteroid kremleri kullanmaktan kaçınmalı ve uzman tavsiyesi olmadan uzun süreli kullanım yapmamalısınız.

Dermovate Krem Nasıl Kullanılır?

Dermovate kremi, doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız. Genellikle, kremi etkilenen cilt bölgesine ince bir tabaka halinde uygulamanız gerekmektedir. Kremi fazla miktarda veya daha sık kullanmamalısınız. Doktor tavsiyesine göre bu krem uygun dozda kullanılmalıdır.

Dermovate kremi genellikle kısa süreli tedavi için reçete edilir. Uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Doktorunuzun önerdiği tedavi süresine uymalısınız ve kremi ani bir şekilde kesmemelisiniz. Tedavi süresi tamamlandığında, doktorunuzun talimatlarına göre azaltarak veya durdurarak kullanımı sonlandırmalısınız.

Dermovate Krem Ne İçin Kullanılır?

Dermovate krem kullanma nedenleri şunlardır:

Ensede oluşan egzama döküntülerine çok iyi gelir.

Vücuttaki kızarıklıkların oluşturduğu kaşıntıları giderir.

Yüz, el ve vücuttaki diğer bölgelerdeki kaşıntıları önler.

Ciltteki farklı sebeplerden dolayı oluşan koyu lekelerin hemen iyileşmesini sağlar.

Deri yüzeyindeki kızarıklıkların kolay iyileşmesini sağlar.

Kullananların çoğu Dermovate kremden memnun kalmışlardır.

Dermovate Krem Fiyatı Ne Kadar?

Dermovate krem eczane fiyatları gramajına göre değişir. Eczanelerde reçeteli olarak satılır. 18 Kasım 2022 tarihi itibarenbu fiyatlardadır:

50 gram: 40,64 TL’dir.

25 gram: 23,17 25 TL’dir.

Dermovate Krem Nasıl Kullanılır?

Dermovate krem sürmeden önce su ile hasarlı bölge temizlenir. Daha sonra Dermovate kremi yaralı bölgeye sürülür. Kremin sürülen bölgeye bandaj, yara bandı veya pamuk kapatmak sakıncalı değildir. Dermovate kremi sürüldükten sonra eller yıkanır. Dermovate krem günde bir ya da iki defa kullanılır. Dermovate kreminin hastanın rutinine göre gündüz ya da gece kullanılır. Tedavi süresi dört haftadır. Hasta iyileşeme yapmadığı durumlarda doktor tedavi süresini iki-üç hafta daha uzatır. Çocuklarda beş günden fazla kullanılması sakıncalıdır. Dermovate kremini şu durumlarda kullanılmaz:

Al basması ve akne tedavisinde kullanılmaz.

Mantar hastalıklarında kullanılmaz.

Yaşına girmemiş çocuklarda suçiçeği hastalığında kullanılmaz.

Sedef hastalığı tedavisi için kullanılmaz.

Sivilcelerin iyileşmesi için kullanılmaz.

Dermovate kreminin içinde kullanılan maddelere karşı alerjisi olanların kullanması sakıncalıdır.

Dermovate Krem Yan Etkileri Nelerdir?

Dermovate krem yan etkileri deride kızarıklık, döküntü, akne oluşumu genel yan etkileridir. Dermovate krem kortizon içerdiği için kullananlarda farklı yan etkileri çıkar. Dermovate kreminin yaygın olmayan yan etkileri şunlardır: