Dernekler Denetçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Dernekler Denetçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Dernekler Denetçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3359.21
Meslek Adı : Dernekler Denetçisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Dernekler Denetçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Güncel Meslek : EVET
Dernekler Denetçisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak) mesleği için “8161.22” kod olarak kullanılır iken Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt) mesleği için “7231.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Dernekler Denetçisi Meslek Kodu “3359.21” olarak belirlenmiştir.