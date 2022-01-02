Derogasyon ne demek, TDK'ya göre Derogasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derogasyon ne demek? Derogasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derogasyon kelimesi. Peki derogasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derogasyon nedir, derogasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEROGASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derogasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Derogasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre derogasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayrıklık

