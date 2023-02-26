Derrick Luckassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Luckassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Luckassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Luckassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Luckassen 3 Temmuz 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Luckassen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Derrick Luckassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Derrick Luckassen'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Derrick Luckassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Luckassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Derrick Luckassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Luckassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2012 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar

10 Temmuz 2017 yılında PSV Eindhoven

28 Ağustos 2018 yılında Hertha Berlin

30 Haziran 2019 yılında PSV Eindhoven

31 Ağustos 2019 yılında RSC Anderlecht

10 Ocak 2021 yılında PSV Eindhoven

11 Ocak 2021 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2021 yılında PSV Eindhoven

5 Eylül 2021 yılında Karagümrük

30 Haziran 2022 yılında PSV Eindhoven

4 Eylül 2022 yılında M. Tel Aviv

Derrick Luckassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Luckassen şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Derrick Luckassen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Amstelland

Hollanda U20 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.