Reuters yayımladı: Çin aşısı, mutasyona karşı etkili olmayabilir!Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Şehir tiyatrolarında cinsel taciz iddiası!Gelinim Mutfakta Muzlu Rulo Pasta tarifi | Muzlu Rulo Pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah sevgili habibin sancağı altında da bir oluruz!Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalarHafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021)İbrahim Tatlıses ile kızının barışmasının perde arkası ortaya çıktı!Ders ve ek ders saatleri değişti! Resmi Gazetede yayımlandı...CZN Burak gökyüzüne çıktı, soğan doğrayıp künefe dilimledi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Ders ve ek ders saatleri değişti! Resmi Gazetede yayımlandı...

Ders ve ek ders saatleri değişti! Resmi Gazetede yayımlandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasları resmen değişti. Ders ve ek ders saatlerinde yapılan değişikliğe göre ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerine tanınan imkan haftada 35 saatten 39 saate çıkarıldı.

Ders ve ek ders saatleri değişti! Resmi Gazetede yayımlandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarında değişikliğe gidildi. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden; Resmi görev bulunmayanlara haftada (35) saate tanından imkan 39 saate çıkarıldı.

Ders ve ek ders saatleri değişti! Resmi Gazetede yayımlandı...

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT