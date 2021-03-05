Ders ve ek ders saatleri değişti! Resmi Gazetede yayımlandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarında değişikliğe gidildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden; Resmi görev bulunmayanlara haftada (35) saate tanından imkan 39 saate çıkarıldı.