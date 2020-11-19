Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumları ve LGS'ye hazırlanan 8. sınıflar ile YKS'ye hazırlanan 12. sınıfların dışındaki tüm kademelerin uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini duyurdu. Peki buna dershane, etüt merkezleri, özel eğitim kurumları da dahil mi? Dershaneler kapanacak mı son dakika? Özel eğitim kursları kapanacak mı, tatil mi? Yanıtları haberimizde.

DERSHANELER KAPANDI MI, KAPANACAK MI 2021?

Koronavirüs vakaları Nisan ayında 60 bini geçince yeni tedbirler alınmaya başlandı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmi kapanmaya geçileceğini bildirdi. Hemen akabinde de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüz eğitimin bir çok kademesinde uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

İşte Bakanlıktan 13 Nisan 2021 tarihli yapılan yazılı açıklama;

''Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.

İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.

Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.''

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Buna göre 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, sürecek.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kısmi Kapanma" konulu genelgede ''Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.'' ifadesi yer aldı.