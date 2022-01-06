Dersiam ne demek, TDK'ya göre Dersiam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dersiam ne demek? Dersiam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dersiam kelimesi. Peki dersiam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dersiam nedir, dersiam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERSİAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dersiam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dersiam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre dersiam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlılar döneminde müderrislerin camilerde verdikleri ders

- Bu dersi veren müderrislerin unvanı

